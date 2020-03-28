Клиенты Сбербанка, пострадавшие от коронавируса, получат отсрочку

Сбербанк готов предоставить налоговые каникулы всем своим клиентам, которые пострадали от коронавируса. Заемщики могут получить отсрочку на срок до шести месяцев, а также увеличить срок кредитования на срок до 12 месяцев.

Неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Причиной для отсрочки может послужить лечение от COVID-19, потеря работы из-за сокращения, нахождение на карантине, а также реабилитация после болезни.