Сбербанк готов предоставить налоговые каникулы всем своим клиентам, которые пострадали от коронавируса. Заемщики могут получить отсрочку на срок до шести месяцев, а также увеличить срок кредитования на срок до 12 месяцев.
Неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Причиной для отсрочки может послужить лечение от COVID-19, потеря работы из-за сокращения, нахождение на карантине, а также реабилитация после болезни.
"Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда", - сообщают представители банка.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.