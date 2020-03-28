Правительство России рассматривает возможность ограничения передвижения по стране путём отмены ж/д и авиа перевозок. Об этом РИА новости сообщил источник.
"В кабмине рассматривается возможность введения ограничения передвижения по стране и остановки авиа и железнодорожных пассажирских перевозок", - рассказал источник.
Правительство никак не прокомментировало эту информацию.
"Правительства должны прекратить тратить драгоценное время, необходимое для борьбы с коронавирусом, после того как они упустили возможность предотвратить пандемию Covid-19", — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.