В Москву прибыл спецпоезд из Киева

В Москву прибыл специальный поезд N 906, который был организован для вывоза граждан России с территории Украины. Сегодня, 28 марта, поезд отправиться в Киев в 19:35. Он вывезет из России украинцев.

Поезд прибудет в украинскую столицу уже утром 29 марта. Представитель РЖД сообщил, что пассажиры поезда прошли таможенный и пограничный досмотр, а также осмотр специалистами Роспотребнадзора.