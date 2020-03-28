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20 тысяч россиян вернутся на родину, возможно, с коронавирусом

Общество

В ближайшие дни в Россию планируют вернуться около 20 тысяч человек. Однако они могут завезти на территорию страны коронавирус нового типа. Такое мнение высказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По словам Малеева, необходимо предпринять жесткие меры, чтобы изолировать приезжающих россиян домой.

"Еще более 20 тысяч наших граждан планируют вернуться на родину, и их в течение трех-пяти дней будут привозить. Они будут прибывать только через один пункт, их будут сразу изолировать, поэтому надеюсь, что инфекция не будет сильно распространяться. Но эти люди потенциально несут угрозу, так как могут привезти коронавирусную инфекцию, поэтому надо быть очень осторожными и принимать меры, когда они приедут", - рассказал медик РИА Новости.

 

Темы россияне пандемия карантин коронавирус возвращение виктор малеев
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