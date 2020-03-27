Жителей поселка под Астраханью проверяют на коронавирус

В Астраханской области в селе Тальниковый Красноярского района проводится массовое тестирование на определение коронавирусной инфекции.

Трое жителей села из одной семьи были помещены в больницы с коронавирусом. Супруги отдыхали в Турции, приехали в регион на такси из аэропорта Грозного. Мужчина на отдыхе получил коронавирус, а дома от него заразились ребенок и пенсионер.

В настоящее время все они проходят лечение в областной инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги.