Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян посвятить время самообразованию в процессе нерабочих дней.

Об этом он говорил на онлайн-брифинге "Комсомольской правды" в TikTok.

"Займитесь в эту неделю самообразованием. Сегодня множество возможностей для расширения кругозора, можно написать что-то самому, поиграть на гитаре, если есть способности и талант — написать стихотворение. Почему бы не попытаться? Возможно, у нас на этой неделе родится новый Пушкин или появится кто-то, кто станет конкурентом Бродскому", — заявил Мурашко.