В Америке хотят закрыть реанимацию для пациентов с коронавирусом

Ряд американских больниц, в том числе Северо-Западная мемориальная больница при Северо-Западном университете (Иллинойс), а также некоторые клиники в штатах Вашингтон и Пенсильвания, не исключают возможности прекращения реанимации больных с коронавирусом.

Речь идет о пациентах с остановкой дыхания и вне зависимости от пожеланий больных и их родственников.

Как рассказали журналистам врачи, привлеченные к работе с пациентами с вызванной коронавирусом пневмонией, в актуальных условиях реанимирование одного пациента с остановкой дыхания требует 8-30 медиков и наличия спецсредств защиты, а также для этого нужно слишком много времени.