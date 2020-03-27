В Бразилии количество зараженных коронавирусом достигло около 3 тыс.

В Бразилии официально зарегистрировано 2915 инцидентов заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Об этом сообщили в пресс-службе бразильского министерства здравоохранения.

По информации ведомства, в Бразилии 2915 получили новый коронавирус, 77 человек скончались от заболеваний, спровоцированных инфекцией. Указывается, что большая часть жертв COVID-19 — это мужчины в возрасте старше 60 лет, у которых ранее диагностировались проблемы со здоровьем.

Сейчас в клиниках Бразилии находятся 399 пациентов с коронавирусом. Из них 194 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.