Школьникам Тюмени подарят наборы продуктов за обучение онлайн

В Тюменском регионе школьникам из малообеспеченных семей и получающих государственную соцпомощь, а также учащимся с инвалидностью с 6 апреля начнут дарить продуктовые наборы.

Распоряжение об этом подписал глава региона Александр Моор.

Как отметил глава департамента образования и науки Алексей Райдер, набор выдадут родителям школьников названных категорий один раз за весь период удаленного обучения по причине ограничений из-за профилактики коронавируса.