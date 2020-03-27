По данным на 26 марта, количество жертв коронавируса в Нидерландах выросло на 78 человек и теперь в общей сложности достигает 434.
Об этом в ежедневном отчете сообщили эксперты Национального института по здравоохранению и окружающей среде.
При этом количество официально подтвержденных инцидентов заражения в течение дня выросло на 1019 человек и теперь достигло 7431 случаев.
Всего с начала вспышки в больницы Нидерландов были помещены в общей сложности 2151 пациент.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.