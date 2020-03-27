Карантин может спровоцировать всплеск домашнего насилия

Карантин, который должен защитить людей от распространения коронавируса, высветил серьезную проблему: не для всех дом является безопасным местом.

Франция

По данным французской ассоциации центров борьбы с домашним насилием, с введением карантина тысячи женщин в стране оказались один на один с "жестокими сожителями" и не имеют возможности попросить помощи или защиты.

"Жертвы просто не осмеливаются звонить в присутствии своих сожителей. Иногда они звонят, запершись в ванной комнате, говоря шепотом, а то и вовсе прерывают разговор через несколько минут", — цитирует слова сотрудницы одного из центров помощи издание RFI.

Турция

Аналогичного мнения придерживаются и правозащитники в Турции. Только там ситуация иная: с момента объявления карантина число женщин, обратившихся за помощью с жалобами на побои, увеличилось, сообщает сегодня издание Duvar.

Президент Федерации турецких женских ассоциаций Джанан Гюллю напомнила властям печальный опыт Китая:

"Когда в там закончился период карантина, число разводов взлетело с космической скоростью. Сейчас необходимо думать о том, как не допустить этого в нашей стране, ведь, как показывает практика, после начала бракоразводного процесса в Турции женщины начинают подвергаться ещё большему насилию".

США

В Соединенных Штатах вдвое увеличилось число обращений на горячую линию против домашнего насилия. При этом, как отмечают сотрудники портлендского отделения, домашние абьюзеры используют коронавирус как еще один способ "поиздеваться" над своими жертвами:

"Насильники угрожают жертвам выкинуть их на улицу, чтобы они заболели. Или ограничивают в получении медпомощи", — рассказал руководитель горячей линии.

Россия

В России, где обсуждение закона о домашнем насилии вызвало волну споров и возмущенного негодования, проблема стоит не менее остро, чем в других странах.

По мнению Марины Писклаковой-Паркер, директора центра по предотвращению насилия "Анна", в группе риска сейчас находятся не только те семьи, в которых ранее уже бывали случаи домашнего насилия, но и те, где из-за пандемии кто-то временно потерял заработок.