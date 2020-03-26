Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что с 28 марта по 10 апреля для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе будет введен режим самоизоляции в целях профилактики эпидемии коронавируса.
Постановление об этом губернатор подписал 26 марта текущего года.
Также лицам в возрасте старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перечислят единовременные выплаты в размере 2 000 рублей.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.