Пенсионерам Тюмени заплатят за самоизоляцию

Глава Тюменской области Александр Моор сообщил, что с 28 марта по 10 апреля для жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе будет введен режим самоизоляции в целях профилактики эпидемии коронавируса.

Постановление об этом губернатор подписал 26 марта текущего года.

Также лицам в возрасте старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями перечислят единовременные выплаты в размере 2 000 рублей.