В Гвинее-Бисау у двух людей нашли коронавирус

Два первых пациента с коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Гвинее-Бисау.

Об этом сегодня, 25 марта, сообщил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало.

Как передает информагентство Синьхуа, два человека, которые стали первыми на территории государства инфицированными SARS-CoV-2, были помещены в карантин.

Откуда приехали заболевшие?

Один из инфицированных — бизнесмен из Индии, второй — гражданин Конго, представитель Организации Объединенных Наций.