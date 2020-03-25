Два первых пациента с коронавирусом COVID-19 зарегистрированы в Гвинее-Бисау.
Об этом сегодня, 25 марта, сообщил президент этой страны Умару Сисоку Эмбало.
Как передает информагентство Синьхуа, два человека, которые стали первыми на территории государства инфицированными SARS-CoV-2, были помещены в карантин.
Один из инфицированных — бизнесмен из Индии, второй — гражданин Конго, представитель Организации Объединенных Наций.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.