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Число вылечившихся от коронавируса в Москве выросло

Общество

Количество излечившихся от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 15 человек.

Эта информация приводится в официальном Телеграм-канале по профилактике заболевания.

"Пятнадцатый пациент лечился в ИКБ № 2. Повторные анализы на наличие у него болезни продемонстрировали отрицательный результат. Сейчас бывший пациент полностью выздоровел", — сообщает канал.

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