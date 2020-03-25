Количество излечившихся от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 15 человек.
Эта информация приводится в официальном Телеграм-канале по профилактике заболевания.
"Пятнадцатый пациент лечился в ИКБ № 2. Повторные анализы на наличие у него болезни продемонстрировали отрицательный результат. Сейчас бывший пациент полностью выздоровел", — сообщает канал.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.