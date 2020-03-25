В Хорватии растет число пациентов с коронавирусом

В Хорватии 25 марта выявили 36 новых инцидентов заражения коронавирусом, в целом в государстве насчитывается 418 заболевших.

Отмечается, что 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош в ходе пресс-конференции Национального штаба спасения. Он сообщил, что планирует сегодня посетить Осиек, где существенно выросло количество инфицированных.

В Хорватии приняли строгие меры карантина, закрыли передвижение между городами. Власти делают все возможное для сдерживания темпов распространения заболевания.