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В Хорватии растет число пациентов с коронавирусом

Общество

В Хорватии 25 марта выявили 36 новых инцидентов заражения коронавирусом, в целом в государстве насчитывается 418 заболевших.

Отмечается, что 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош в ходе пресс-конференции Национального штаба спасения. Он сообщил, что планирует сегодня посетить Осиек, где существенно выросло количество инфицированных.

В Хорватии приняли строгие меры карантина, закрыли передвижение между городами. Власти делают все возможное для сдерживания темпов распространения заболевания.

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