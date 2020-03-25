В Хорватии 25 марта выявили 36 новых инцидентов заражения коронавирусом, в целом в государстве насчитывается 418 заболевших.
Отмечается, что 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказал министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош в ходе пресс-конференции Национального штаба спасения. Он сообщил, что планирует сегодня посетить Осиек, где существенно выросло количество инфицированных.
В Хорватии приняли строгие меры карантина, закрыли передвижение между городами. Власти делают все возможное для сдерживания темпов распространения заболевания.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.