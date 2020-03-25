Крупнейшая компания из Южной Африки в сфере организации здравоохранения — Netcare — объявила накануне, что планирует расширить закупки высокоэффективных медицинских роботов производства России для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в своих медучреждениях, в качестве меры по предотвращению распространения инфекций.

"Netcare уже давно делает упор на профилактику инфекций в своих медучреждениях, чтобы пресечь распространение высокоинфекционных вирусов — таких как коронавирусы и так называемые супербаги", — пояснил исполнительный директор Netcare Фридланд.

"В итоге еще в конце 2017 года мы начали закупку у РФ суперэффективных роботов, уничтожающих микробов", — добавил он.