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Ученые назвали меры Швеции по коронавирусу неадекватными

Общество

Группа ведущих исследователей в области эпидемиологии из Швеции потребовали, чтобы Агентство общественного здравоохранения страны раскрыло карты и предоставило объяснение по поводу неясной стратегии шведских властей в борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом накануне сообщила местная газета Fria Tider.

Напомним, ранее власти Швеции, ответственные за оказание медицинской помощи своим гражданам, в том числе, Агентство общественного здравоохранения, уже были вынуждены столкнуться с критикой в свой адрес. Так, на минувшей неделе ученые из Имперского колледжа в Лондоне вступили в спор со своими шведскими коллегами на тему того, какие меры лучше принимать для противодействия эпидемии COVID-19.

Как полагают британские вирусологи, стратегия Агентства общественного здравоохранения Швеции, которая предусматривает заражение всего населения за относительно долгий срок, не только несостоятельна, но и, если ее применить в других странах мира, она станет опасной для граждан. Как подсчитали исследователи из Имперского колледжа в Англии, вследствие этого может умереть 250 тысяч человек.

Темы мера швеция коронавирус
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