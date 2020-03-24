Маршруты здоровья запустили в Мордовии

В Мордовии в рамках реализации региональной программы "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" жителей республики старше 65 лет будут доставлять для проведения профилактических медосмотров, вакцинации в больнице.

В Кадошкинском районе выезды таких бригад назвали "маршрутами здоровья". Глава местной поликлиники Елена Межнова пояснила, что проект начался в марте, были составлены списки людей в соответствии с маршрутом движения автомобиля.

Отмечается, что на диспансеризацию были направлены жители села Адашево. Ожидается, что в текущем году таким образом медицинские осмотры пройдет примерно три сотни пенсионеров.