РПЦ пока не планирует закрывать храмы из-за коронавируса

Русская православная церковь (РПЦ) пока не рассматривала вопрос по поводу ограничения доступа прихожан в храмы из-за угрозы эпидемиии коронавируса.

Эта информация указывается 24 марта в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия.

При этом подчеркивается, что вопрос касаемо ограничения доступа в храмы для нахождения на богослужениях "может быть рассмотрен в при введении властями режима, который ограничит использование общественного транспорта, а также посещение общественных мест".