Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин рассказал журналистам, что к настоящему времени определили "утренние часы, с 8 до 10 часов", чтобы пожилые лица "смогли самостоятельно приобретать продукты питания".
Отмечается, что это было сделано из-за перегрузки торговый сетей. В последние дни такая ситуация наблюдается из-за паники анселения в условиях распространения коронавируса.
"В это время для пожилых граждан будут действовать специальные акции в торговых точках Ульяновска. Волонтеры будут помогать пенсионерам, для которых социальная изоляция в текущих условиях выступает одной из профилактических мер", — пояснил министр, добавив, что добровольцы окажут помощь с закупками продуктов питания.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.