Пенсионерам в Ульяновской области назначили время посещения магазинов

Министр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин рассказал журналистам, что к настоящему времени определили "утренние часы, с 8 до 10 часов", чтобы пожилые лица "смогли самостоятельно приобретать продукты питания".

Отмечается, что это было сделано из-за перегрузки торговый сетей. В последние дни такая ситуация наблюдается из-за паники анселения в условиях распространения коронавируса.