В Санкт-Петербурге озвучили суммы, которые требуются для лечения больных коронавирусом.
Как отметил вице-губернатор Евгений Елин, лечение больного коронавирусом средней степени тяжести обходится в день примерно в 140 тысяч рублей.
"В 202 тысячи рублей в день обойдется лечение больного в тяжелой форме. Причем минимальный период для больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Вот эти деньги мы должны зарезервировать, мы должны понять, откуда мы их будем брать", — заявил Елин на программе телеканала "Санкт-Петербург".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.