Сутки лечения больных коронавирусом обходятся в 140 тыс.

В Санкт-Петербурге озвучили суммы, которые требуются для лечения больных коронавирусом.

Как отметил вице-губернатор Евгений Елин, лечение больного коронавирусом средней степени тяжести обходится в день примерно в 140 тысяч рублей.