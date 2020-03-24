Двух жителей Челябинска осудили за избиение пристава

В городе Челябинск двух мужчин осудили за нападение на судебного пристава. Они нанесли ему ранения еще его в декабре 2018 года, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как удалось установить Курчатовскому районному суду, что эти граждане напали на него в процессе совершения им исполнительных действий. В результате, потерпевший получил сотрясение головного мозга. Экспертами это было оценено как легкий вред здоровью.

За нападение на пристава злоумышленникам дали 4 и 5 лет условного срока. Аналогичный срок суд определил как испытательный.