Песков объяснил, что значит цвет защитного костюма Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что означает цвет защитного костюма, в котором Владимир Путин находился в больнице в Коммунарке. Ранее российский лидер посетил больницу в Москве, где содержатся инфицированные коронавирусом.

Владимир Путин был в защитном костюме желтого цвета, в нем он передвигался по больнице и контактировал с врачами и больными.