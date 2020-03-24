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Источник Правда.Ру

Песков объяснил, что значит цвет защитного костюма Путина

Общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что означает цвет защитного костюма, в котором Владимир Путин находился в больнице в Коммунарке. Ранее российский лидер посетил больницу в Москве, где содержатся инфицированные коронавирусом.

Владимир Путин был в защитном костюме желтого цвета, в нем он передвигался по больнице и контактировал с врачами и больными.

"Такой выдали. Это ничего не значит", — ответил Песков на вопрос журналистов.

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