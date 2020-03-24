Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что означает цвет защитного костюма, в котором Владимир Путин находился в больнице в Коммунарке. Ранее российский лидер посетил больницу в Москве, где содержатся инфицированные коронавирусом.
Владимир Путин был в защитном костюме желтого цвета, в нем он передвигался по больнице и контактировал с врачами и больными.
"Такой выдали. Это ничего не значит", — ответил Песков на вопрос журналистов.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.