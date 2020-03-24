"Слаженный механизм": Путин оценил работу больницы в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке и оценил работу медиков, которые борются с распространением коронавируса. По словам главы государства, врачи эффективно применяют технические средства и "знают, что делать".

"Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах", — подчеркнул Путин.

Также президент назвал коллектив больницы "слаженным механизмом".