В Прикамье мэр города съездил в ОАЭ и уволился

Мэр Кунгура Сергей Гордеев подал в отставку из-за поездки в Объединенные Арабские Эмираты во время пандемии коронавируса нового типа. Он находился за рубежом с 16 по 23 марта. Этим остался недоволен врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.

После возвращения Гордеев был помещен на карантин по личному приказу Махонина. За день до отъезда Гордеева в ОАЭ местным чиновникам рекомендовали отменить или перенести заграничные поездки.