Мэр Кунгура Сергей Гордеев подал в отставку из-за поездки в Объединенные Арабские Эмираты во время пандемии коронавируса нового типа. Он находился за рубежом с 16 по 23 марта. Этим остался недоволен врио главы Пермского края Дмитрий Махонин.
После возвращения Гордеев был помещен на карантин по личному приказу Махонина. За день до отъезда Гордеева в ОАЭ местным чиновникам рекомендовали отменить или перенести заграничные поездки.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.