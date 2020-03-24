Два туриста сбежали в Екатеринбург из карантина в Сочи

Роспотребнадзор Свердловской области ведет поиск двух туристов, которые сбежали из карантина в Сочи. По предварительным данным, туристы недавно вернулись из длительного путешествия по США и Испании. Теперь им грозит штраф до 80 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.