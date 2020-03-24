Роспотребнадзор Свердловской области ведет поиск двух туристов, которые сбежали из карантина в Сочи. По предварительным данным, туристы недавно вернулись из длительного путешествия по США и Испании. Теперь им грозит штраф до 80 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
"Действительно, в управление Роспотребнадзора по Свердловской области поступило уведомление от коллег из Краснодарского края, в котором говорится о нарушении двумя гражданами режима наблюдения. Проводится комплекс мероприятий по поиску этих людей. Им грозит административная ответственность за нарушение режима изоляции", — сообщили в оперативном штабе по Свердловской области.
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