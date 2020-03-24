Главврач калужской больницы объяснился за поездку в Таиланд

Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему уехал в Таиланд во время пандемии коронавируса. Он утверждает, что ушёл в отпуск ещё до всех введенных запретов, но теперь готов провести 14 дней на карантине.

"Если бы я предвидел такое развитие событий, я бы сдал путевку либо отменил", — пояснил Кондюков.

Медик утверждает, что готов уволиться и уйти в частную медицину, если в его действиях усмотрят какие-либо нарушения.