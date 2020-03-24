Штаб помощи пенсионерам при коронавирусе учредили в Оренбуржье

В Оренбургской области общественниками был открыт волонтерский штаб для помощи пожилым гражданам, которые вынуждены оставаться дома из-за эпидемии коронавируса.

Об этом журналистам рассказали в местном отделении ОНФ.

Так, волонтеры оказывают помощь пенсионерам, которые вынуждены находиться на карантине из-за эпидемии коронавируса.

В целом в Оренбургской области усилили карантинные меры. Жителям в возрасте старше 65 лет рекомендовали самоизоляцию.