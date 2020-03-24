Особый противопожарный режим ввели власти Хакасии

Правительство Хакасии своим постановлением ввело в республике с 24 марта по 24 апреля текущего года особый противопожарный режим.

Об этом журналистам рассказали в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

На период действия режима будет ограничено посещение лесных зон гражданами. Также будут усилены меры контроля и надзора в сфере пожарной безопасности.

А ранее СМИ сообщали, что в Республике Хакасия уже начались палы травы.