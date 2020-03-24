Правительство Хакасии своим постановлением ввело в республике с 24 марта по 24 апреля текущего года особый противопожарный режим.
Об этом журналистам рассказали в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
На период действия режима будет ограничено посещение лесных зон гражданами. Также будут усилены меры контроля и надзора в сфере пожарной безопасности.
А ранее СМИ сообщали, что в Республике Хакасия уже начались палы травы.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.