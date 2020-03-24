Опубликован бюллетень голосования за поправки в Конституцию России

Несмотря на то что в России чуть ли не ежедневно вводятся все новые ограничительные меры из-за ситуации с мировой пандемией коронавируса, голосование по поправкам в Конституцию пока ни отменять, ни переносить власти не планируют.

Сегодня уже можно посмотреть, как выглядит бюллетень голосования. Его снимок появился в Telegram-канале агентства РИА "Новости".

Как видите, в бюллетене только один вопрос:

"Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?"

И два варианта ответа:

либо "да";

либо "нет".

Всего россияне должны будут в ходе голосования одобрить/отклонить порядка 200 поправок в основной закон страны. Вся информация, которая необходима для принятия осознанного решения, размещена на портале конституция2020.рф

Напомним, что дата голосования — 22 апреля. Впрочем, из-за распространения коронавируса она еще может быть скорректирована.