Опубликован бюллетень голосования за поправки в Конституцию России

Несмотря на то что в России чуть ли не ежедневно вводятся все новые ограничительные меры из-за ситуации с мировой пандемией коронавируса, голосование по поправкам в Конституцию пока ни отменять, ни переносить власти не планируют.
Сегодня уже можно посмотреть, как выглядит бюллетень голосования. Его снимок появился в Telegram-канале агентства РИА "Новости".
Как видите, в бюллетене только один вопрос:
"Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?"
И два варианта ответа:
Всего россияне должны будут в ходе голосования одобрить/отклонить порядка 200 поправок в основной закон страны. Вся информация, которая необходима для принятия осознанного решения, размещена на портале конституция2020.рф
Напомним, что дата голосования — 22 апреля. Впрочем, из-за распространения коронавируса она еще может быть скорректирована.
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