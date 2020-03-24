Против теперь уже бывшего главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края Ирины Санниковой, у которой был обнаружен коронавирус, СК возбудил сразу два уголовных дела по статьям
Как выяснилось после того, как врач оказалась на больничной койке, женщина скрыла, что в период с 6 по 9 марта была в Испании (там в эти дни уже вовсю бушевал коронавирус). Вместо того, чтобы пройти карантин, Санникова продолжала работать.
До тех пор, пока не почувствовала себя плохо и не обратилась за помощью к коллегам.
То есть, уверены следователи, подвергла опасности заражения всех, кто с ней контактировал. А таких, учитывая, что Ирина Санникова читала лекции студентам ставропольского вуза — порядка тысячи человек.
На данный момент коронавирус выявлен у 11 контактеров инфекциониста.
Еще 24 человека — те, с кем Санникова общалась "плотнее всего" - помещены в режим самоизоляции.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.