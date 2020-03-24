Инфекционист, больная коронавирусом, стала фигурантом уголовных дел

Против теперь уже бывшего главного внештатного инфекциониста минздрава Ставропольского края Ирины Санниковой, у которой был обнаружен коронавирус, СК возбудил сразу два уголовных дела по статьям

"Халатность",

"Сокрытие информации, создающее опасность для жизни и здоровья людей"

Как выяснилось после того, как врач оказалась на больничной койке, женщина скрыла, что в период с 6 по 9 марта была в Испании (там в эти дни уже вовсю бушевал коронавирус). Вместо того, чтобы пройти карантин, Санникова продолжала работать.

До тех пор, пока не почувствовала себя плохо и не обратилась за помощью к коллегам.

Профессор-инфекционист знала, что может быть опасна, но продолжала ходить на работу

То есть, уверены следователи, подвергла опасности заражения всех, кто с ней контактировал. А таких, учитывая, что Ирина Санникова читала лекции студентам ставропольского вуза — порядка тысячи человек.

На данный момент коронавирус выявлен у 11 контактеров инфекциониста.

Еще 24 человека — те, с кем Санникова общалась "плотнее всего" - помещены в режим самоизоляции.