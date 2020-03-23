Депутаты Госдумы готовы обсудить пользу и вред соляриев

Депутаты Госдумы обсудят с экспертами пользу и вред посещения соляриев в связи с несколькими случаями получения сильных ожогов тела после этих процедур.

"Данная проблема требует серьезного обсуждения: нужно взвесить все "за" и "против". Это нужно для того, чтобы предоставить политикам экспертное решение о том, что делать с соляриями", — заявил заместитель председателя комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Он отметил, что нужно будет пересмотреть законы, показания и противопоказания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительница Москвы получила ожоги 80% тела после похода в солярий.