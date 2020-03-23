В городе Сергиевом Посаде Московской области установили вендинговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой.
Их разместили на улице, чтобы «избавить население от необходимости посещать магазины» и тем самым не допускать скопления народа. Вместо напитков, шоколадных батончиков или чипсов в ячейках автоматов лежат наборы из туалетной бумаги, гречки, мыла, медицинской маски и чеснока.
Этот паек пазвали «Апокалипсис», а его стоимость приблизительно соответствует цене этих продуктов на полках супермаркетов.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.