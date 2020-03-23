В Подмосковье установили автоматы с чесноком и туалетной бумагой

В городе Сергиевом Посаде Московской области установили вендинговые автоматы с гречкой и туалетной бумагой.

Их разместили на улице, чтобы «избавить население от необходимости посещать магазины» и тем самым не допускать скопления народа. Вместо напитков, шоколадных батончиков или чипсов в ячейках автоматов лежат наборы из туалетной бумаги, гречки, мыла, медицинской маски и чеснока.

Этот паек пазвали «Апокалипсис», а его стоимость приблизительно соответствует цене этих продуктов на полках супермаркетов.