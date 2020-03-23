Жителей Рязани с температурой попросили оставаться дома

Вызывать врача на дом при температуре тела выше 37,5 градусов Цельсия призвали население Рязанской области.

Такие рекомендации предоставили 23 марта в оперативной рабочей группе местного правительства по профилактике эпидемии коронавируса.

При наличии повышенной температуры местным жителям запретили самостоятельно посещать поликлиники. Отмечается, что в условиях распространения коронавируса вызов врача на дом становится не просто обычной мерой, а необходимостью.

В результате, ограничивается круг лиц, которые могут быть подвержены инфицированию, и можно избежать различных осложнений.