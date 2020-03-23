Предприятие «Локомотив» из Ижевска, которое сейчас выпускает медицинские маски, планирует в два раза увеличить объемы продукции - до 220 тысяч единиц в сутки.
Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
Рост производства ждут в течение нескольких ближайших дней.
Сейчас объем производства составляет 100 тысяч масок в сутки, из них большая часть идет в медучреждения — более половины. Пята часть идет сотрудникам учреждений, которые постоянно контактируют с населением — МФЦ, общественному транспорту, другие 20% масок идут для продажи в госаптеки. Отмечается, что розничная цена составляет 17 рублей за штуку.
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