Предприятие Ижевска будет выпускать в два раза больше масок

Предприятие «Локомотив» из Ижевска, которое сейчас выпускает медицинские маски, планирует в два раза увеличить объемы продукции - до 220 тысяч единиц в сутки.

Об этом журналистам рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Рост производства ждут в течение нескольких ближайших дней.

Сейчас объем производства составляет 100 тысяч масок в сутки, из них большая часть идет в медучреждения — более половины. Пята часть идет сотрудникам учреждений, которые постоянно контактируют с населением — МФЦ, общественному транспорту, другие 20% масок идут для продажи в госаптеки. Отмечается, что розничная цена составляет 17 рублей за штуку.