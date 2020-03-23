Мишустин призвал ввести карантин для всех россиян старше 65 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы последовать примеру Москвы и Московской области, где отправили людей старше 65 лет на карантин в связи с опасностью заражения новым типом коронавируса.

Также пожилым лицам, отправленным на карантин присвоили компенсационные выплаты: жителям Москвы — по 4 тысячи рублей, Подмосковья — по 3 тысячи рублей.