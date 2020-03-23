Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы последовать примеру Москвы и Московской области, где отправили людей старше 65 лет на карантин в связи с опасностью заражения новым типом коронавируса.
Также пожилым лицам, отправленным на карантин присвоили компенсационные выплаты: жителям Москвы — по 4 тысячи рублей, Подмосковья — по 3 тысячи рублей.
"Считаю, что комплекс мер, о которых сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, должен стать моделью для аналогичных решений в других регионах страны. Домашний карантин для граждан старше 65 лет нужно вводить по всей стране. Это позволит избежать заражения коронавирусом наиболее уязвимой категории людей", — прокомментировал предложение Мишустина председатель партии "Справедливая Россия", лидер думской фракции "СР" Сергей Миронов.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.