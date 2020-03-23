Стартовал первый этап общероссийской антинаркотической акции

В ЦАО проходит первый этап общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, проведению мероприятий, направленных на сбор и проверку значимой оперативной информации.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких.

Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.

Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ — звоните. Так Вы можете спасти чью-то жизнь.

Дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве:

8 (495) 600-11-11;

8 (495) 676-40-11

Телефон дежурной части УНК ГУ МВД России по г. Москве:

8 (495) 316-70-66

Телефон доверия ГУ МВД России:

8(495) 694-92-29