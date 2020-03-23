В ЦАО проходит первый этап общероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".
Цель акции — привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, проведению мероприятий, направленных на сбор и проверку значимой оперативной информации.
Мы призываем всех, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность и принять активное участие в проведении акции — возможно, вы спасете жизнь своих родных и близких.
Любая информация будет проверена. Ни одно обращение не останется без внимания.
Если Вам стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ — звоните. Так Вы можете спасти чью-то жизнь.
Дежурная часть УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 600-11-11;
8 (495) 676-40-11
Телефон дежурной части УНК ГУ МВД России по г. Москве:
8 (495) 316-70-66
Телефон доверия ГУ МВД России:
8(495) 694-92-29
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