Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса нового типа. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.
"В первую неделю мне было очень плохо, и я почти всё время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем. Подняться было тяжело", — написала актриса.
"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", — добавила Куриленко.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.