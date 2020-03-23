Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса нового типа. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram.

"В первую неделю мне было очень плохо, и я почти всё время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем. Подняться было тяжело", — написала актриса.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", — добавила Куриленко.