Доступен единый список сервисов, необходимых для жизни "на удаленке"

В России запустили сайт со списком сервисов, которые могут пригодиться россиянам на домашнем карантине. Ресурс разработан АНО "Цифровая экономика" и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Список необходимых сервисов для лиц, находящихся на самоизоляции из-за распространения коронавируса в стране, доступен по ссылкам: vseonline.online и все.онлайн.

На данный момент сайт содержит около 60 сервисов для доставки посылок, продуктов питания, готовой еды, транспортных услуг, образовательных услуг и досуга.