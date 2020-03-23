Школьник из Якутии шьет медицинские маски

В Якутске школьник 12 лет с матерью занимаются пошивом медицинских масок и продают их всем желающим.

"Мы начали изготавливать маски из-за эпидемии коронавируса и ее опасности. В основном мы сшили их для папы, он трудится, ему не положен карантин. Маски мы шьем двухслойные, пробовали в три, но через них сложно дышать. Носить маски нужно, пусть люди заботятся о своем здоровье, чтобы вирус не распространялся быстро", — пояснил пятиклассник Влад Чуркаев одному из изданий.

Также школьник добавил, что они с матерью ищут место, где могли бы продавать свой товар по 100 рублей — с минимальной наценкой.