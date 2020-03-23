В Еврейской АО для выявления заражения короновирусом откроют дополнительную лабораторию.

Главный санитарный врач региона Павел Копылов рассказал журналистам, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в АО сейчас стабильная.

"В обсервации на сегодняшний день находятся 14 человек, из них десять — граждане Узбекистана, которые проживали в общежитии. Кроме этого, под круглосуточным наблюдением врачей находятся гражданин Китая и три гражданина РФ, приехавшие к нам из Тайланда и Вьетнама, у них были признаки ОРЗ. Завтра ситуация может поменяться, поскольку по линии МВД мы получим более точные списки за последние две недели по людям, приехавшим в Россию за последние десять дней", — пояснил Павел Копылов.