Кинотеатры Владивостока будут работать в условиях эпидемии коронавируса

Кинотеатры города Владивостока власти не планируют закрывать из-за угрозы эпидемии коронавируса.

Сотрудники кинотеатров Владивостока "Иллюзион" и "Нептун" пояснили агентству PrimaMedia, что в залах усилили санитарную обработку, и только несколько ночных сеансов будут отменены. Для реализации дополнительных мер при санитарной обработке время между сеансами увеличили на 20-30 минут.