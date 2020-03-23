Кинотеатры города Владивостока власти не планируют закрывать из-за угрозы эпидемии коронавируса.
Сотрудники кинотеатров Владивостока "Иллюзион" и "Нептун" пояснили агентству PrimaMedia, что в залах усилили санитарную обработку, и только несколько ночных сеансов будут отменены. Для реализации дополнительных мер при санитарной обработке время между сеансами увеличили на 20-30 минут.
"Мы проводим тщательную уборку, повышенное внимание уделяем подлокотникам и креслам после каждого сеанса. Все кинотеатры функционируют в штатном режиме. У нас только отменили последние сеансы, которые начинаются в 00:00, поскольку ночью проводят двойную обработку", — добавили сотрудники кинотеатра "Иллюзион".
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.