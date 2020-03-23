Какой транспорт самый безопасный в период пандемии

Передвигаться на общественном транспорте в период пандемии очень опасно, так как там "высокая скученность" людей.

А, поскольку коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, то риск заражения в транспорте велик, как, пожалуй, нигде больше.

Об этом напомнил сегодня Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

По словам ученого, в больших городах самым безопасным видом транспорта является метро.

"В подземном транспорте происходит регулярная фильтрация воздуха, уже задействована система тепловизоров, что значительно снижает риск заражения. Но все равно, самый безопасный — это личный транспорт", — говорит эксперт.

И дает еще один совет: