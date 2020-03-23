Передвигаться на общественном транспорте в период пандемии очень опасно, так как там "высокая скученность" людей.
А, поскольку коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, то риск заражения в транспорте велик, как, пожалуй, нигде больше.
Об этом напомнил сегодня Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.
По словам ученого, в больших городах самым безопасным видом транспорта является метро.
"В подземном транспорте происходит регулярная фильтрация воздуха, уже задействована система тепловизоров, что значительно снижает риск заражения. Но все равно, самый безопасный — это личный транспорт", — говорит эксперт.
И дает еще один совет:
Выбирая, поехать вам на такси, автобусе или, скажем, трамвае, отдайте предпочтение первому варианту — там у вас буде всего один "попутчик".
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.