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Какой транспорт самый безопасный в период пандемии

Общество

Передвигаться на общественном транспорте в период пандемии очень опасно, так как там "высокая скученность" людей.

А, поскольку коронавирус передается преимущественно воздушно-капельным путем, то риск заражения в транспорте велик, как, пожалуй, нигде больше.

Об этом напомнил сегодня Георгий Викулов, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

По словам ученого, в больших городах самым безопасным видом транспорта является метро.

"В подземном транспорте происходит регулярная фильтрация воздуха, уже задействована система тепловизоров, что значительно снижает риск заражения. Но все равно, самый безопасный — это личный транспорт", — говорит эксперт.

И дает еще один совет:

Выбирая, поехать вам на такси, автобусе или, скажем, трамвае, отдайте предпочтение первому варианту — там у вас буде всего один "попутчик".

Темы пандемия безопасность георгий викулов общественный транспорт
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