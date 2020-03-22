Патриарх Кирилл считает коронавирус "Божьей милостью"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил, почему человечество захлестнула пандемия коронавируса. По его словам, Бог специально послал людям это испытание, чтобы показать греховность гордыни. По мнению священнослужителя, люди должны отказаться от чрезмерной веры в технологии и прийти к Богу.

"Мы должны посмотреть на эту ситуацию через призму духовных знаний и подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву", - заявил патриарх. "Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности… Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем Бог", - добавил Кирилл.

Патриарх указал, что это может говорить не только о гневе божьем, но и о "милости божьей".