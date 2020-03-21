Психолог рассказала, чем занять себя в карантин

Психолог Елена Перминова рекомендовала тем, кто находится на карантине, не обращать внимание на отсутствие общения, а уделить время себе. По ее словам, это лучшее время для занятия тем, на что никогда не было времени.