Психолог Елена Перминова рекомендовала тем, кто находится на карантине, не обращать внимание на отсутствие общения, а уделить время себе. По ее словам, это лучшее время для занятия тем, на что никогда не было времени.
"Режим карантина, как и любой кризис, — это время, которое заставляет нас расставлять приоритеты. Это временное замедление ритма жизни, во время которого полезно освобождаться от лишнего в голове, а может, и вокруг себя", - пояснила Перминова в интервью "Ура.ру".
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.