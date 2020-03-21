Владимир Путин присвоил звание Героя Труда Сергею Лаврову

Президент России Владимир Путин вручил министру иностранных дел страны Сергею Лаврову звание Героя Труда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Почетным званием Герой Труда награждаются граждане России за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

Сегодня, 21 марта, Сергей Лавров отмечает своё 70-летие.