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Источник Правда.Ру

Поклонская самоизолировалась из-за коронавируса

Общество

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала жителей России последовать своему примеру и самоизолироваться из-за распространения коронавируса. По словам парламентария, вся её семья и "даже кот" уже находятся на домашнем карантине.

"Я общалась с друзьями из Италии, спрашивала, чем я могу помочь. Так они мне сказали: "Пока не поздно и все еще под контролем, вы можете изменить ситуацию в вашей стране (России). Изоляция граждан на данном этапе работает, и можно спасти человеческие жизни"... Друзья, мы все видим, какие серьезные меры приняты руководством России по недопущению распространения этой заразы. Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры", - сообщила Поклонская.

пандемия карантин коронавирус самоизоляция наталья поклонская
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