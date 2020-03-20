Российский фонд прямых инвестиций и Российский союз промышленников и предпринимателей объединились для борьбы с коронавирусом. К ним присоединились Mail.ru Group и Yandex.
Цель альянса - совместными усилиями продвигать инновационный тест на SARS-CoV-2, который позволяет проверить человека на наличие у него коронавируса всего за полчаса.
Проще говоря, участники объединения будут осуществлять оперативное тестирование населения на коронавирусную инфекцию.
Как рассказали в РФПИ, поставлять экспресс-тесты для диагностики будут ведущие клиники и лаборатории РФ.
Поскольку все участники добровольного объединения - люди серьезные и во всем предпочитают деловой (и законный) подход, в планы посвятили премьер-министра Михаила Мишустина.
РСПП выступил с предложением изменить нормативные акты, чтобы оперативно тестировать население. Мишустин поддержал изменения, но их суть не раскрывают ни правительство, ни члены альянса.
В «Яндексе» рассказали, что для оповещения населения будет
Тестировать, вероятно, будут сотрудники сервисов «Яндекс.Такси», «Драйв», «Яндекс.Лавка» и «Еда».
Аналогичным образом работать будет и Mail.ru Group.
Планируется, что пробовать новую методику начнут в апреле.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.