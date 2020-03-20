Альянс "Яндекс" и Mail.ru для борьбы с коронавирусом одобрен Мишустиным

Российский фонд прямых инвестиций и Российский союз промышленников и предпринимателей объединились для борьбы с коронавирусом. К ним присоединились Mail.ru Group и Yandex.

Цель альянса - совместными усилиями продвигать инновационный тест на SARS-CoV-2, который позволяет проверить человека на наличие у него коронавируса всего за полчаса.

Проще говоря, участники объединения будут осуществлять оперативное тестирование населения на коронавирусную инфекцию.

Как рассказали в РФПИ, поставлять экспресс-тесты для диагностики будут ведущие клиники и лаборатории РФ.

Поскольку все участники добровольного объединения - люди серьезные и во всем предпочитают деловой (и законный) подход, в планы посвятили премьер-министра Михаила Мишустина.

РСПП выступил с предложением изменить нормативные акты, чтобы оперативно тестировать население. Мишустин поддержал изменения, но их суть не раскрывают ни правительство, ни члены альянса.

Как задумка будет выглядеть на практике

В «Яндексе» рассказали, что для оповещения населения будет

задействована главная страница,

создано мобильное приложение.

Тестировать, вероятно, будут сотрудники сервисов «Яндекс.Такси», «Драйв», «Яндекс.Лавка» и «Еда».

Аналогичным образом работать будет и Mail.ru Group.

Планируется, что пробовать новую методику начнут в апреле.