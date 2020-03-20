Медцентр для больных коронавирусом построят в Новой Москве к 4 апреля

Строительство инфекционного центра в Новой Москве, первыми пациентами которого станут зараженные коронавирусом, планируется завершить в рекордные сроки — к 4 апреля.

Об этом сегодня сообщает ИА Известия со ссылкой на источник в столичном стройкомплексе.

Новый медцентр, рассчитанный на 500 койко-мест строят неподалеку от деревни Голохвастово, в поселении Вороновское. Площадь корпусов будущего комплекса- 70 тысяч кв. м.

Как стало известно журналистам, из выделенных на создание больницы ₽50 млрд, большая часть будет направлена на закупку оборудования.

Не стоит сравнивать с Китаем

Сейчас строительство центра часто сравнивают с похожим проектом в Ухане (Китай). И ставят российским властям в укор то, что "у них" центр был построен за 10 дней, а "у нас" срок более долгий.

Этому есть, как минимум, 2 объяснения, — говорят строители: