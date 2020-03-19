Ростуризм опубликовал контакты экстренной связи за рубежом

Как сообщила сегодня на брифинге в МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова, из-за пандемии и связанным с ней закрытием границ между странами в целях предотвращения распространения коронавируса, сотни россиян не могут вернуться домой.

С обращением к гражданам России, "застрявшим" за рубежом, обратился Ростуризм.

"Всех туристов, находящихся на территории стран, где в настоящий момент действуют ограничения на пересечение госграниц просим заполнить опросную форму мониторинга для обеспечения возможности связи в случае возникновения требующих этого обстоятельств", - написано на сайте ведомства.

В Ростуризме также напомнили, что

обратится за помощью, находясь за границей, можно через мобильное приложение "Зарубежный помощник" МИД России.

в экстренных ситуациях, находясь за рубежом, можно связаться с российским представительством, телефоны также есть на сайте.