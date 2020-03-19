Ростуризм опубликовал контакты экстренной связи за рубежом

Как сообщила сегодня на брифинге в МИД РФ официальный представитель ведомства Мария Захарова, из-за пандемии и связанным с ней закрытием границ между странами в целях предотвращения распространения коронавируса, сотни россиян не могут вернуться домой.
С обращением к гражданам России, "застрявшим" за рубежом, обратился Ростуризм.
"Всех туристов, находящихся на территории стран, где в настоящий момент действуют ограничения на пересечение госграниц просим заполнить опросную форму мониторинга для обеспечения возможности связи в случае возникновения требующих этого обстоятельств", - написано на сайте ведомства.
В Ростуризме также напомнили, что
"Просим вас сохранять бдительность и по возможности в кратчайшие сроки планировать свое возвращение домой!" - обратились к туристам в ведомстве.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.